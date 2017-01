Belen e Stefano De Martino, location da sogno per il loro "si"

Fuochi d'artificio e musica dal vivo per l'evento dell'anno

4/9/2013

foto Instagram

Il 20 settembre è vicino e della loro unione già si sa tutto: dai bozzetti degli abiti alla lista nozze, questo matrimonio promette di essere indimenticabile. La favola di Belen Rodriguez e Stefano De Martino inizierà nel giardino di Villa Giannone a Comignago e durerà tutta la notte. A svelarlo è Chi, che pubblica le foto della location da sogno che ospiterà l'evento dell'anno.

Dopo essersi scambiati le promesse, davanti a don Roberto Cavazzana nell'abbazia di Santo Spirito, gli invitati sono tutti invitati a festeggiare con gli sposi in una cerimonia all'aperto, come si usa in America. L'aperitivo, servito in un giardino che sembra un labirinto, sarà caratterizzato da bollicine e specialità argentine mentre la cena verrà ospitata in un tendone allestito per l'occasione. Una cerimonia in pieno stile gitano, con un menù internazionale che unirà i sapori sudamericani a quelli partenopei. Fuochi d'artificio per il taglio della torta e musica dal vivo, per una festa all'insegna dell'amore e del divertimento. Misure di sicurezza severissime, strade chiuse e cerimonia blindata. Sarà tutto? Conoscendo gli sposi ci saranno sicuramente altre sorprese...