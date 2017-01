Kasia Smutniak non molla Domenico Procacci

Ecco le coppie che quest'estate sono scoppiate

6/9/2013

foto Olycom

Kasia Smutniak resta fidanzata con il produttore Domenico Procacci. Dopo le voci circolate al lido di Venezia che volevano la fine della loro love story e un possibile flirt della bella attrice con Francesco Arca, arriva la smentita secca della protagonista. Ma per una Kasia che resta, tante altre belle se ne vanno e tornano single: Chiatti, Bellucci, Pandolfi e non solo... L'estate 2013 è stata l'ultima insieme per molte coppie dello showbiz.

La biondona fatale del cinema italiano, Laura Chiatti, è di nuovo sulla piazza. Dopo tre anni d'amore con Davide Lamma, la storia si è conclusa e la confessione dell'attrice è scritta nero su bianco sulle pagine di "Chi": "Ci siamo lasciati perché ormai eravamo completamente incompatibili". La fine è stata scritta dopo la vacanza in Egitto.



Il "The End" è arrivato anche per una delle coppie più glamour dei red carpet: Monica Bellucci e Vincent Cassel. Dopo quattordici anni di vita insieme e due figli si è concluso uno dei sodalizi più invidiati. E c'è chi dice che Monica abbia lasciato il tenebroso Vincent per l'uomo d'affari dell'Azerbaijan Telman Ismailov.



Rottura definitiva anche tra Claudio D'Alessio, figlio del cantante Gigi, e l'ex "ereditiera" Cristina Buccino. A uccidere il rapporto, in base alla versione di lei, sarebbe stata l'eccessiva gelosia di Claudio. Cristina ammette con rammarico a "Chi": "La cosa che mi fa più male è che, per amore, ho rinunciato a tutto, anche alla mia carriera".



Il classico triangolo, già noto all'attrice Claudia Pandolfi, le è tornato indietro come un boomerang. Stavolta, infatti, la femme fatale è stata tradita. Il suo compagno Marco Cocci è stato fotografato mentre si strusciava a Ibiza con un'altra.



La crisi di coppia sotto il solleone non ha risparmiato neanche i divi di Hollywood. Ma non c'è certezza che tra Michael Douglas e Catherine Zeta-Jones sia finita definitivamente. Lui ha minimizzato parlando di "una pausa di riflessione".



Il rapper dei Club Dogo Gue Pequeno con i bollori estivi si è concesso un torrido gioco delle coppie. Prima si è fatto fotografare abbarbicato a Nicole Minetti per poi mollarla e cadere tra le braccia di Elena Morali, ex pupa ed ex di Renzo Bossi.