Prove di nozze per Elisabetta Canalis

Chissà chi ha "incastrato" la showgirl...

3/9/2013

foto Instagram

Elisabetta Canalis in abito da sposa è una visione con lo sfondo glamour dell'isola di Capri. Il pizzo bianco accarezza la silhouette di Eli mentre una sarta le accomoda il vestito e i capelli sono ancora trattenuti da forcine. Scene da un matrimonio? No, più prosaicamente il backstage di un servizio fotografico. La Canalis ha strappato a Irina Shayk il ruolo di testimonial per un marchio di abiti da sposa.

Non è ancora il tempo della quiete del focolare domestico per la turbolenta Elisabetta. Dopo l'addio con il divo di Hollywood George Clooney, la vita sentimentale della Canalis è stata punteggiata da numerosi flirt, veri e presunti, smentiti e no. Gli ultimi rumors, confermati anche da scatti fotografici, vorrebbero un flirt con l'attore comico Maccio Capatonda. I due, però, non hanno commentato. Chissà chi sarà, quindi, il fortunato che, sollevando il velo, troverà il volto di Elisabetta ...