Giulia Calcaterra rimane senza... giudizio!

La velina bionda cinguetta dall'ospedale

3/9/2013

foto Twitter

"Via il dente, via il dolore" scrive la velina bionda Giulia Calcaterra, mentre posta una foto che non ha bisogno di ulteriori spiegazioni. Distesa in un letto d'ospedale, flebo al braccio e faccia gonfia, la Calcaterra fa la linguaccia e cerca di sdrammatizzare. Quattro denti del giudizio in un colpo solo non sono certo una passeggiata ma la velina sportiva sa prendere il tutto con la giusta dose di ironia.

"Buonanotte da un criceto paffuto", cinguetta la bionda di Striscia, salutando i suoi fan. Abituata a vederla mentre si diletta in acrobazie circensi in posti improbabili, tra le rocce di una montagna o sul bagnasciuga, fa strano vederla a "riposo". Appena rientrata dalle vacanze con le amiche, dove ha dato prova della sua abilità anche sulle moto d'acqua, la giovane showgirl tra poco riprenderà ad allenarsi per essere perfetta quando ricomincerà a ballare sul bancone più famoso del piccolo schermo.