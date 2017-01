Anna Tatangelo: no trucco, no botox

La cantante replica alle critiche

3/9/2013

foto Facebook

Niente botox, niente trucco e il naso con una leggera gobbetta, che a lei piace così. Anna Tatangelo non si lascia intimidire dalla critiche social al suo viso "invecchiato" e risponde a tono postando su Facebook scatti senza make up e abbracciata a Gigi D'Alessio. Niente rughe in volto... e nemmeno nella sua vita amorosa.

Anna ci tiene a ribadirlo: nessuna crisi con Gigi, come dimostrano le ultime foto scattate ad un battesimo in cui i due si abbracciano sorridenti e nessuna remora a mostrarsi senza make up, nonostante le insistenti critiche e polemiche sulla sua età. "26 anni? pensavo ne avessi 36..." scrive qualcuno e ancora. "Purtroppo hai corso troppo e i segni si vedono sul viso... Hai detto niente botox bé un pensierino fossi in te li farei!!!"



Lady Tata non si perde d'animo e replica: "Mi fanno ridere le persone che parlano di botox e si dimenticano che forse non ho rughe non perché ne faccio uso, ma semplicemente perché ho 26 anni! E, per quanto riguarda il mio naso, a me piace così com’è, anche con una leggera gobbetta notte a tutti, un bacio!" Poi aggiunge: "A tutti coloro che si divertono a inventare storie sul mio viso… negli anni sono cambiata é vero, sto diventando donna, tutti mi conoscono da quando avevo 15 anni, dal mio primo festival… Si! In questi ultimi 10 anni sono cresciuta, sono diventata mamma e ancora tanto tempo se Dio vuole dovrà passare sulla mia pelle… Su ogni mia foto, senza trucco o col trucco, c’è stato e ci sarà sempre chi dovrà sparlare e esprimere giudizi… e a queste persone che va il mio “godetevi la vita”, proprio come faccio io con la mia… grazie per il tempo che mi dedicate, vuol dire che nel bene o nel male sono sempre nei vostri pensieri".

E per chi non avesse visto la sua foto senza trucco, Anna la riposta su Facebook: "Eccola!!!!! Un altro motivo per sparlare e, soprattutto per divertirmi nella lettura dei vostri commenti".