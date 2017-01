Guendalina Canessa e Luca Marin coccole web

Sì l'amore è tutto un tweet

2/9/2013

foto Twitter

Montaggi con cuori e labbra sensuali e mille scatti con il fidanzato. Nonostante i contenuti, non si tratta del Twitter di un'adolescente ma di quello della 31enne e già mamma Guendalina Canessa. L'esibizionismo dei sentimenti sembra aver colpito l'ex gieffina che non perde occasione per dedicare cinguettii sdolcinati al suo amore Luca Marin.

Eppure, entrambi dovrebbero aver testato sulla propria pelle le conseguenze della sovraesposizione mediatica nella coppia. Lei, ex di Daniele Interrante e lui della superstar del nuoto Federica Pellegrini, hanno sopportato oltre alle corna l'infamia del fatto che lo sapessero tutti. Ma adesso che sono felici non perdono l'occasione di manifestarlo via web. Alla faccia degli ex.