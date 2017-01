Laura Torrisi, sexy scatto allo specchio

In tenuta sportiva l'attrice lascia senza fiato

2/9/2013

foto Instagram

L'attrice posa davanti allo specchio per un autoscatto davvero sexy. Maglia da surfista aderentissima e micro slip nero con laccetto in bella vista, la tenuta sportiva di Laura Torrisi è meglio di un baby-doll. Innamorata pazza della tavola, l'attrice sembra non riuscire più a farne a meno. Senza mai rinunciare al suo sex-appeal, si trasforma in un'acrobata, con foto social che la ritraggono a testa in giù.

Scatti che dimostrano, ancora una volta, che il suo fisico è perfetto: gambe lunghissime, muscoli torniti e pancia piatta, la Torrisi incanta i fan che non risparmiano i complimenti. L'unica nota stonata di quest'estate che l'ha vista spesso protagonista per la sua bellezza, è la continua assenza di Leonardo Pieraccioni. L'attrice glissa, non commenta, ma quegli abbracci alla tavola e tutto quello sport fanno pensare a una carenza di affetto. Una donna con un corpo così sensuale non merita certo di essere lasciata sola...