Carolina Marconi non sta più nel reggiseno

Il laccetto sta per cedere...

2/9/2013

foto Twitter

Il seno di Carolina Marconi sta facendo esplodere il triangolino. Spalmata su una barca, l'ex gieffina tornata in auge quest'estate con il singolo "La patatina", offre una generosa panoramica del suo decolleté strizzato in un reggiseno bianco. L'abbondanza è tale che il laccetto tira e sembra quasi sul punto di rompersi. I fan su Twitter rimangono col fiato sospeso sperando che il filo ceda...

Dal suo esordio sui social network, la Marconi ha esibito un profluvio di forme. In un'altra immagine, scattata nel bagno di casa, la neocantante usa lo specchio per offrire la sua panoramica posteriore. I glutei rotondi e sodi trattengono la striscia gialla del costume brasiliano. La Marconi non risparmia i centimetri di pelle nuda neanche al mare quando fa galleggiare il burroso derrière sulle onde.