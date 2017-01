Miranda Kerr come Cicciolina

La modella nei panni della pornostar

2/9/2013

foto V Magazine

"Miranda Kerr as Cicciolina", così titola V Magazine e in copertina l'ex modella di Victoria's Secret e moglie dell'attore Orlando Bloom posa senza veli proprio come Ilona Staller. I lunghi capelli biondo platino sciolti sulle spalle e il seno in bella vista.

La famosa modella australiana sfoggia tutta la sua bellezza negli scatti di Sebastian Faena e Julia von Bohem, con un look che ricorda esplicitamente la pornostar, coroncina di fiori in testa, trasparenze e sottovesti super sexy. Miranda ha "vestito" i panni della star a luci rosse degli anni '70 ed è quindi tornata ufficialmente al lavoro dopo le dimissioni da Victoria's Secret. Un ritorno davvero in grande stile.