In vacanza le vip tutte senza trucco

Al rientro in città eccole con il make up

2/9/2013

foto Instagram

Tempo di rientro in città anche per le belle dello showbiz che dopo settimane di vacanze tra mare e monti sono pronte a tornare in scena più in forma che mai. Trucco e parrucco perfetto ora, eppure le abbiamo viste anche struccate e naturali in bikini sotto il sole o in viaggio per le mete più esotiche. Guarda Belen, la Balivo, la Fontana, la Cicogna, la Fioretti, la Nargi e molte altre ancora come mamma le ha fatte.

Alessia Marcuzzi in prendisole e cappello se la spassa in vacanza senza troppi trucchi, ma per le pose d'ordinanza labbra infuocate e occhi ben delineati. E che dire di Federica Fontana stesa al sole in versione acqua e sapone, ma pronta a trasformarsi per la diretta tv e affidarsi al suo assistente con pennelli e colori. Francesca Fioretti è bellissima senza make up, ma il lavoro chiama e lei risponde con un po' di trucco.



E poi ci sono Federica Nargi e Costanza Caracciolo, ma anche Fiammetta Cicogna, Belen, Caterina Balivo e molte altre in doppia versione come mamma le ha fatte o no.