Paola Perego, pose acrobatiche in barca

Fisico al top per l'ultimo bagno di sole

2/9/2013

foto Instagram

Paola Perego non rinuncia all'allenamento nemmeno in vacanza e approfitta del pontile della barca per fare stretching. Fotografata da Lucio Presta, la conduttrice sfoggia un fisico perfetto e tonico, fasciata da un bikini bianco che mette ancora più in risalto l'abbronzatura. Appoggiata sul pontile, prende fiato dopo un tuffo carpiato: appoggiata sulla scaletta la Perego è più seducente che mai.

Il seno prosperoso sembra ammiccare alla fotocamera, il lato B si scorge appena, il profilo della sua silhouette è perfetto. Snodata, agile e sorridente, Paola è pronta per ricominciare il suo lavoro in Tv: ultimo bagno di sole, ultimo tuffo. L'estate è finita ed è tempo di bilanci: anche quest'anno Paola Perego ha superato la prova costume.