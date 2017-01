Pippa Middleton si sposa

Nozze previste a primavera

1/9/2013

foto Olycom

Due anni fa è stata la damigella d'onore più ammirata del Regno Unito, e non solo, al matrimonio della sorella Kate. Adesso tocca a lei salire all'altare. Pippa Middleton sta per sposare il banchiere Nico Jackson. Lo rivela il Sunday People che parla di nozze a primavera.

Pippa, che compirà 30 anni il prossimo 6 settembre e Nico, 35 anni, starebbero insieme in gran segreto da un po' e stando alle indiscrezioni di amici della coppia starebbero progettando di andare a convivere prima delle nozze. previste per la prossima primavera. L'annuncio ufficiale del matrimonio potrebbe avvenire venerdì, il giorno del compleanno della piccola di casa Middleton. Dopo tanti "fidanzati" veri o presunti, questa volta insomma Pippa pare stia facendo sul serio. E al suo fianco l'ex damigella dal fondoschiena più sexy del Regno non avrà un uomo dal sangue blu, ma un banchiere. Il suo non sarà certo un matrimonio sontuoso come quello della sorella, ma se a farle da damigella Pippa scegliesse proprio Kate, che in fondo le deve un favore, allora potrebbe diventare un evento da non perdere.