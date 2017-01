Satta-Nargi: scambio di veline in tribuna

Boateng dice addio al Milan e al suo posto arriva Matri

30/8/2013

foto LaPresse

Velina che viene, velina che va. Kevin Prince Boateng dice addio al Milan per giocare nello Schalke 04 e al suo posto arriverà Alessandro Matri, ex juventino pronto a vestire la maglia rossonera. Il vero scambio, però, sarà quello in tribuna: al posto di Melissa Satta vedremo arrivare un'altra velina mora, Federica Nargi.

I tifosi a San Siro non avranno di che recriminare, le due sono entrambe bellissime. More e sensuali, hanno fatto sognare milioni di italiani durante i loro stacchetti sul bancone di Striscia. Corpi sinuosi e forme intriganti, Melissa e Federica non hanno nulla da invidiare l'una all'altra, nemmeno dal punto di vista sentimentale. Le loro storie d'amore vanno a gonfie vele e dopo le lacrime di Melissa per l'ultimo goal del suo Prince con la maglia numero 10 siamo sicuri che la vedremo ritornare a sorridere sugli spalti tedeschi.