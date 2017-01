Belen e Stefano De Martino: ecco la lista nozze

Tra i regali più sfiziosi spunta una macchina da caffè da 1.600 euro

30/8/2013

foto Instagram

Belen ha completato la lista nozze. A La Rinascente la coppia Demartinez ha espresso tutti i suoi desideri: agli invitati non resta che scegliere. I futuri sposi sono andati sul classico: utensili da cucina, complementi d'arredo per la camera da letto e elettrodomestici più o meno indispensabili. Due esempi su tutti: la friggitrice ad aria da quasi 200 euro e l'affettatrice elettrica da tavola da 700.

Non poteva mancare il servizio buono, quello che una volta avrebbero regalato le nonne, bordato d'oro, nei colori crema e bianco: c'è da scommetterci che verrà usato solo nelle grandi occasioni. Lenzuola e federe tutte firmate Frette, con tanto di trapuntino di raso che fa pensare ad una bollente prima notte di nozze. Oggetti di design e pentole evergreen de Lagostina, con cui Belen preparerà succulenti manicaretti al suo Stefano. La cosa più costosa? Una macchinetta del caffè da 1600 euro. Sicuramente tosterà la migliore delle qualità arabiche! Ma non preoccupatevi, i Demartinez sono stati magnanimi: per chi la crisi la soffre davvero, c'è il coperchio da 19 euro.