Valeria Golino cede sul lato B

In bikini e sotto il sole l'età si vede tutta

30/8/2013

foto Novella 2000

Emblema delle cougar italiane, Valeria Golino in bikini lascia un po' a desiderare. Accompagnata dal suo fedele toy boy, nelle foto di "Novella 2000", Riccardo Scamarcio, l'attrice e regista svela un fondoschiena a materasso. Il bikini grigio topo di certo non le dona e anche l'addome, appesantito, risente dei 47 anni di Valeria.

Lo sprint e l'allegria non mancano all'interprete cinematografica nota per la voce roca. Al brio caratteriale da ragazzina,però, non corrisponde un adeguato physique du rôle. Riccardo Scamarcio, il suo compagno nella vita, sembra proprio non curarsene e si diverte a giocare tra le onde con Valeria. Anche lui, del resto - che era l'idolo delle ragazzine grazie al suo ruolo di bello e dannato in "Tre metri sopra il cielo" - non è più il sex symbol di un tempo. La classica pancetta maschile comincia a fare capolino e i suoi, una volta noti, occhi verdi sono ormai appesantiti dalle borse.