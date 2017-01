I décolleté più belli dell'estate

La Clerici e le altre dal seno esplosivo

30/8/2013

foto Olycom

Seni esplosivi e bikini striminziti: è questa la vera coppia dell'estate 2013. Dopo il lato B, è tempo di votare il seno più bello dell'estate. Da Claudia Galanti a Lola Ponce, passando per le italianissime Laura Torrisi e Giulia Calcaterra, i décolleté delle showgirl, rifatti o naturali che siano, sono sempre un belvedere.

Un'estate all'insegna delle forme prosperose, messe in mostra grazie alle fascie di una taglia più piccola scelte proprio per sottolineare le curve bombastiche. Una su tutte è la sudamericana col ritocchino, Aida Yespica, sempre super sexy nelle sue pose da sirena. Naturalissimo invece, il seno di Melita Toniolo e di Emma Marrone, a malapena contenuto dal bikini. Ilary Blasi si può permettere un balconcino che sottolinea la sua perfetta forma fisica mentre Cristina Buccino posta un autoscatto decisamente hot. Seno biricchino quello di Cecilia Capriotti, che sembra voler scivolare via dal costume da un momento all'altro, per mostrare a tutti l'ottimo lavoro del chirurgo plastico. E che dire della sensualissima Belen che lo lascia intravedere appena mentre sorseggia una birra? Una menzione speciale, infine, va alla signora della tv Antonella Clerici, che strizza tutto quello che Madre Natura le ha dato in un bikini color indaco, lasciando i fan senza fiato.