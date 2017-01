Melita, sexy shorts e prove da mamma

In attesa del grande amore coccola il bebè

29/8/2013

foto Instagram

Di solito la vediamo sfoggiare bikini striminziti sulle sue curve super esplosive, ma questa volta Melita Toniolo fa emergere il suo lato più dolce. Con in braccio un bebè biondissimo, la showgirl si trasforma e mostra a tutti il suo istinto materno. Micro shorts e camicetta, la Diavolita in versione sexy-mamma è ancora più bella.

In attesa del grande amore, la bella Melita si è buttata a capofitto nel lavoro anche se le sue foto social la immortalano pensierosa, "Back to memories" cinguetta malinconica. Il suo cuore non batte per qualcuno da tempo e viene da chiedersi come mai, visto il suo corpo da pin-up. Forme prosperose, décolleté da urlo, pancia piattissima e un lato B invidiabile la Toniolo, in cerca dell'anima gemella, si consola con il suo baby fan. Lui sì che sembra davvero innamorato di lei!