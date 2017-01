Alessia Reato fa lo "stacchetto" in spiaggia

La velina mora infiamma Taormina

29/8/2013

foto Instagram

La velina mora Alessia Reato non vede l'ora di tornare sul bancone di "Striscia la notizia". Per non perdere l'esercizio inizia a "lavorare" già in spiaggia scatenandosi in danze tutte mossette e ammiccamenti. Vivace e frizzante, Alessia fa ballare anche le curve ma, a dispetto delle speranze degli ammiratori, non sfugge nulla.

Di certo non timida, la Reato ancheggia sotto il sole di Taormina e, quando agita le braccia, anche qualcos'altro si smuove sotto il reggiseno a fascia. La bellissima Alessia incanta i bagnanti anche con il suo slip brasiliano colorato di rosa che contorna il sedere tondo e perfetto.