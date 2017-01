Claudia Pandolfi tradita da Marco Cocci

Lui paparazzato mentre bacia un'altra

29/8/2013

foto Novella 2000

Claudia Pandolfi e Marco Cocci stavano insieme da due anni ma nell'unione tra i due attori, entrambi di 38 anni, qualcosa ha scricchiolato. Così, mentre non si hanno news di Claudia, il suo "fidanzato" è stato beccato dai fotografi di "Novella 2000" a Ibiza intento a baciare appassionatamente una mora misteriosa. Nell'isola del divertimento, l'attore ha atteggiamenti di inequivocabile trasporto per "l'altra".

Eppure tutto sembrava filare liscio nell'unione tra Claudia e Marco, tanto che la coppia aveva scelto di andare a vivere insieme nel 2012. Certo, lui è noto per le sue tendenze da playboy, nel palmarès delle sue conquiste c'è anche la cantante Irene Grandi, ma anche lei, in passato, ha spezzato parecchi cuori.



Nel'99 il matrimonio lampo con Andrea Virgilii, scaricato al ritorno dal viaggio di nozze per il veejay Andrea Pezzi. Poi ha mollato Pezzi, poi è stata col musicista Rodrigo D'Erasmo. E poi ha archiviato la decennale storia con il cantautore Roberto Angelini, padre di suo figlio Gabriele. E adesso? Di Claudia non si sa nulla ma il suo "partner" se la spassa alle Baleari.