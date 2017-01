Barbara Berlusconi fa sul serio con Lorenzo

Insieme allo stadio e vacanze in famiglia

29/8/2013

Ne ha fatta di strada il cameriere di Monza. Eccolo in tribuna vip a guardarsi il Milan in compagnia della sua dolce metà. Barbara Berlusconi e Lorenzo Guerrieri non si nascondono più e scelgono la partita della squadra di famiglia per la loro prima uscita ufficiale come coppia. Non più solo scatti rubati ai loro baci roventi in vacanza, i due ormai vogliono vivere il loro amore alla luce del sole.

Dopo aver superato la prova più difficile, le vacanze in famiglia ad Arcore, il giovane studente sembra tranquillo: con i bambini di Barbara c'è feeling e la famiglia Berlusconi l'ha accolto a braccia aperte. Lo dimostrano le foto di Novella 2000 che raccontano di un un ménage familiare già collaudato: gite in barca, giochi insieme e un Lorenzo premuroso con i figli della compagna. Lei, sempre bellissima, si tiene stretta il nuovo fidanzato, con baci, coccole e un fisico sempre all'altezza. Tutto sembra andare per il verso giusto...