Elisabetta Gregoraci, gambe da capogiro!

Fisico statuario per la reginetta dell'estate 2013

29/8/2013

foto Instagram

Se esistesse la fascia da "Reginetta dell'estate", quest'anno potrebbe vincerla lei. Elisabetta Gregoraci è sicuramente una delle showgirl più amate dagli italiani: riservata, sorridente, mamma e moglie perfetta. Un matrimonio, il suo, su cui pochi avrebbero scommesso ma che ancora dura. Sempre bellissima, la showgirl si gode l'ultimo bagno di sole mostrando ancora una volta il suo corpo perfetto.

Corpo statuario grazie ai tanti e quotidiani allenamenti, la Gregoraci mostra un fisico modellato alla perfezione: addominali a tartaruga, sedere sodo, curve morbide e due gambe decisamente mozzafiato. Complici i bikini striminziti, i tubini sempre molto corti e le pose da diva sul divano di casa, le cosce della bella Elisabetta incantano i fan. Lunghe, affusolate, abbronzatissime, le sue gambe sono davvero da capogiro. Ultimi giorni in Sardegna per la moglie di Flavio Briatore prima di tornare al lavoro, mentre posta sui social l'ultimo scatto in bikini cinguettando "MI mancherai estate".