Bobo Vieri, vacanze da single

In Spagna mostra i muscoli scolpiti e cerca una fidanzata

28/8/2013

foto Twitter

"SONO SINGLE... Cercasi ragazza carina e simpatica", scriveva scherzoso Bobo Vieri qualche settimana fa. La situazione però, è critica: l'ex calciatore non riesce a trovare una fidanzata. Quarant'anni compiuti da poco e un unico grande amore, quello per Elisabetta Canalis, Christian in vacanza in Spagna balla da solo.

Scapolo d'oro, Vieri ha un passato da calciatore importante tanto che Pelè l'ha definito uno dei migliori giocatori di sempre. In quanto donne però, è stato un po' sfortunato. L'ultima storia d'amore è quella con la pallavolista, Nabile Chihab, poi più nulla.Pose da centauro, costume fucsia e fisico in bella mostra, Bobo non sa più come dire alle donne che è tornato sulla piazza....