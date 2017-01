Antonella Clerici, curve super esplosive

La conduttrice all'Argentario senza Eddy

28/8/2013

In vacanza al largo dell'Argentario, Antonella Clerici è sola con la figlia Maelle. Nessun segno del compagno Eddy Martens e, ancora una volta, si parla di crisi tra i due. Nel frattempo, immortalata dai fotografi di Diva e Donna, la conduttrice sfoggia un bikini decisamente bombastico. Nonostante l'allacciatura all'americana, il seno prospero di Antonella sembra proprio lì lì per esplodere...

Mamma premurosa, Antonella ha occhi solo per la figlia, con la quale ha un rapporto quasi simbiotico, "Con lei ho tutto quello che mi serve: la mia serenità. Vorrei che avesse un'infanzia felice", ha dichiarato al settimanale. Insieme in barca con gli amici di sempre, le due sembrano divertirsi moltissimo insieme. Eppure la Clerici con quelle curve non farebbe affatto fatica a trovare un nuovo amore: gli anni passano ma il suo décolleté prosperoso sembra non risentirne affatto!