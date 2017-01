Dolcenera, troppo impegno in palestra?

Bicipite da Braccio di ferro per la cantante pugliese

28/8/2013

foto Tgcom24

Sembra proprio che la cantante Dolcenera ci stia dando troppo dentro in palestra. Il suo bikini sembra preso al reparto baby e, al di fuori del tessuto, non sporge proprio nulla. Emanuela Trane, questo il vero nome della cantante pugliese, ha ormai un corpo androgino che denuncia dieta ferrea e turni massacranti in sala attrezzi.

La sua foto al mare con un amico ha scatenato qualche ironia sul web. La giornalista Selvaggia Lucarelli le ha consigliato di mangiare "un panino con la mortazza". A quanto pare, però, Dolcenera sembra amare il fisico da body builder. Il suo bicipite potrebbe fare invidia a un uomo e sull'addome è già spuntata la “tartaruga”. Peccato, però che il seno abbia subito una retrocessione... Il triangolo è quasi superfluo.