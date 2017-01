Monica Bellucci, Telman "is my love"

L'attrice ha già rimpiazzato Vincent Cassel

28/8/2013

foto Olycom

Si chiama Telman Ismailov e potrebbe essere il "nuovo" amore di Monica Bellucci. A dare la notizia è un sito di gossip azero, terra d'origine del ricco uomo d'affari. Stando alle indiscrezioni i due si sarebbero conosciuti nel 2009, in occasione dell'inaugurazione ad Antalya, in Turchia, dell'hotel di lusso 'Mardan-Palace', fatto costruire da Ismailov. Nonostante i 600 vip invitati il magnate ha avuto occhi solo per lei.

Da subito, infatti, Ismailov è parso interessato all'attrice italiana, tanto che dalle foto scattate durante la serata sembra ci fosse del tenero già da allora. Nessun commento da parte degli interessati, che non smentiscono ne confermano i rumors. Intanto Monica, impegnata sul set del nuovo film di Kusturica, recita in abito da sposa: segno premonitore? Il tanto decantato amore per Vincent Cassel sembra essere già un lontano ricordo...