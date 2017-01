Belen, un lato B da sposare

Immortalata da Stefano appare più sexy che mai

28/8/2013

foto Instagram

La modella argentina posa per il suo futuro sposo. Ecco Belen immortalata dal suo Stefano in una posa a dir poco seducente. Appoggiata ad un muro di sassi, nella loro casa a Formentera, la bellissima showgirl con gli occhi chiusi è più sexy che mai. Costume intero ma decisamente succinto, tatuaggio in bella vista e un foulard in testa che richiama le dive degli anni '60, il corpo statuario di Belen lascia davvero senza fiato.

I Demartinez stanno lasciando l'isola, il matrimonio chiama e le indiscrezioni parlano già di una lista nozze da capogiro: oggetti di design e di lusso per un valore di oltre 62mila euro, come riporta Diva e Donna. Nel frattempo i due sembrano volersi godere gli ultimi giorni da fidanzatini, tra le pose hot di Belen e gli scatti senza veli di Stefano, la coppia non ha certo bisogno di suggerimenti su come passare le serate...