Veline, icone sexy anche in spiaggia

La Canalis e le altre sotto il solleone

1/9/2013

foto Instagram

Una bionda e una mora, ballerine discrete e fisici mozzafiato: ecco le Veline, icone sexy del piccolo schermo. Protagoniste del programma di Antonio Ricci, Striscia la Notizia, le due vallette diventano ben presto la punta di diamante della prima serata. Sexy, sorridenti e provocatrici, con i loro abiti succinti e i loro balletti sempre più hot hanno fatto sognare milioni di italiani.

Per alcune di loro il bancone di Striscia è stato un vero e proprio trampolino di lancio. Elisabetta Canalis e Melissa Satta devono a quei balletti l'inizio della loro gloria, così come Federica Nargi e Costanza Caracciolo, veline per ben quattro edizioni. Qualcuna di loro invece, si è persa per strada e non ha avuto fortuna nel mondo dello spettacolo, come Veridiana Mallmman o Marina Graziani. Nonostante gli anni passino, i corpi della veline sono sempre un bel vedere, soprattutto durante la stagione estiva, quando scoprirsi diventa necessario e le temperature salgono non appena si sposta un po' lo slip. Un esempio su tutte? La bella brasiliana Ana Laura Ribas, 45 anni e un fisico in bikini che lascia ancora senza fiato. Forme sempre sinuose anche per Maddalena Corvaglia, che sfoggia addominali sempre perfetti. E che dire della recente coppia formata da Alessia Reato e Giulia Calcaterra? Ammiccanti, sensuali, maliziose eppure così ironiche da sembrare le ragazze della porta accanto, il segreto di queste bellezze è aver saputo ballare sul tavolo giusto.