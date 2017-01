Laura Barriales brinda in bikini zebrato

La frizzante mora festeggia con le bollicine

27/8/2013

foto Twitter

Laura Barriales beve bollicine da una flûte a bordo di una barca. La conduttrice sembra quasi brindare con i suoi ammiratori in quest'immagine su Twitter. Ai fan regala una panoramica del suo corpo mozzafiato coperto dal selvaggio bikini a fantasia zebrata. Bella e frizzante la Barriales si mostra al naturale sorridendo sotto la cascata dei suoi ricci scuri.

In un'altra istantanea, la conduttrice spagnola che ha trovato la popolarità in Italia mostra lo splendido profilo della sua silhouette al crepuscolo. Le curve della showgirl si fanno notare e la sua avvenenza è indubbia anche se Laura non ha basato il suo successo solo sull'aspetto fisico ma anche su brio e simpatia.