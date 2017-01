Tra Gigi D'Alessio e la Tatangelo va a gonfie vele

La coppia si fotografa insieme sorridente in sala d'incisione

27/8/2013

foto Twitter

"Ebbene si! Stasera ce le siamo cantate! Ma ognuno sul proprio disco!", ironizza Anna Tatangelo. Dopo aver smentito la rottura, la coppia ha postato una foto che li ritrae insieme felici e sorridenti. Entrambi impegnati in un nuova produzione discografica, Anna e Gigi D'Alessio hanno colto al volo l'occasione per dimostrare ai fan che tra loro non c'รจ nessuna crisi.