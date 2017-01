Charlotte Casiraghi, vacanze a Saint-Tropez

Pancione in bella vista per la principessa

27/8/2013

foto Olycom

Bellissima e radiosa, Charlotte Casiraghi si gode gli ultimi giorni di relax con le amiche a Saint-Tropez. Pancione in bella vista nonostante il largo copricostume giallo, la principessa di Monaco anche in dolce attesa mantiene intatto il suo charme e la sua eleganza. Presto sposa del suo compagno Gad Elmaleh, ha passato le vacanze in uno dei luoghi preferiti dai reali del Principato.

Mentre la famiglia si prepara per il matrimonio di Andrea, fissato per il 31 agosto, Charlotte si gode gli ultimi mesi prima del parto dedicandosi allo shopping per lei e il futuro principino. Sorridente agli scatti dei fotografi, la nipotina di Grace Kelly sembra consapevole di vivere in una splendida favola e, passeggiando, si tocca la pancia sapendo che lì c'è il più bello degli happy-ending.