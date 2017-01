Pellegrini-Magnini, vacanze "with love"

A Capri la coppia ritrova la serenità

27/8/2013

foto Twitter

Passato il momento di crisi ora tutto sembra andare a gonfie vele: tra Filippo Magnini e Federica Pellegrini l'amore è tornato e tutto procede per il meglio. In vacanza insieme a Capri, i due salutano i fan cinguettando un "with love" con vista faraglioni.Una serenità ritrovata che sembra aver giovato ad entrambi.

Dopo gli ottimi risultati ai Mondiali di nuoto di Barcellona, Fede sembra volersi dedicare anima e corpo alla sua storia d'amore, messa in stand-by appena qualche mese fa. La passione ritrovata, la complicità che sembra esserci di nuovo nella coppia sembra darle ragione. Prima del weekend tête-à-tête sull'isola degli innamorati, la coppia di atleti ha trascorso qualche giorno in Toscana in compagnia degli amici di sempre. Tra pranzi insieme e divertimento, Federica ha dato prova di essere un asso anche con la canna da pesca. Trionfante mostra il suo pesante bottino con le branchie, mentre Magnini, sconsolato, posa con un pesciolino piccolissimo. Coraggio Filippo, per questa volta è solo medaglia d'argento...