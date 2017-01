Cecilia Capriotti, che bikini esplosivo!

In vacanza a Panarea la showgirl mostra il lato B

27/8/2013

foto Twitter

Ultimi giorni a Panarea per Cecilia Capriotti, che approfitta per fare ancora qualche foto in bikini. Eccola posare mostrando il lato B alla fotocamera, indossando solo costumi che evidenziano le sue forme generose. La showgirl si lascia ammirare sorridendo maliziosa, mentre si appoggia seducente sugli scogli. Sexy e provocante, gioca a fare la sirena anche mentre posa con la mamma.

Vacanze in Trinacria all'insegna del sole, del mare e del divertimento. La sexy Cecilia, infatti, non ha certo rinunciato alla bella vita delle serate mondane. Avvolta in un abitino azzurro che ben evidenzia il suo seno prorompente, la showgirl alza il calice pronta a godersi la serata. Che dire poi di quel tubino nero che non riesce a contenere il suo décolleté bombastico? La Capriotti sa bene come si conquistano gli uomini...