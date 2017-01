Bellucci-Cassel, fine di un amore

Addio dopo 14 anni di matrimonio, Monica a Chi: "Ci ameremo per sempre"

26/8/2013

foto LaPresse

Tra Monica Bellucci e Vincent Cassel è finita. Ad annunciarlo è l'ufficio stampa dell'attrice con un comunicato ufficiale. I due, insieme da quattordici anni, erano stati anche compagni sul set dove, tra l'altro, si erano conosciuti. L'attrice in esclusiva mondiale a "Chi" ammette: "E' vero, ci siamo lasciati, ma ci ameremo per sempre".

"Sì, Vincent e io ci separiamo. Le nostre rispettive vite ci hanno allontanato l'uno dall'altra. Ma l'amore ci sarà per sempre", queste sono le prime parole con cui la Bellucci ha commentato la sua separazione dal marito. "Anche se le nostre strade si sono separate - ha detto Monica - Vincent e io ci saremo sempre uno per l'altro".



Il colpo di fulmine tra i due avvenne durante la registrazione de L'appartamento, nel 1996. Appena tre anni dopo, il 3 agosto 1999, i due si sposano, diventando tra le coppie più richieste del jet-set. Insieme hanno due figli Deva, nata nel 2004, e Lèonie, di appena tre anni. La coppia già da tempo non viveva sotto lo stesso tetto ma in due appartamenti diversi dello stesso palazzo, eppure la storia sembrava funzionare lo stesso. Monica aveva più volte elogiato l'indipendenza del marito, sottolineando quanto questo lato di Vincent l'avesse particolarmente affascinata. "Ci scegliamo tutti i giorni", aveva commentato l'attrice. Evidentemente, in questo meccanismo perfetto, qualcosa si è inceppato: l'incantesimo è finito.