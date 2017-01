Valeria Marini fa lo spogliarello

26/8/2013

foto Instagram

Nonostante si sia sposata da pochi mesi, Valeria Marini non ci tiene a rimanere relegata al ruolo di mogliettina. Su Instagram regala scatti mozzafiato improvvisando uno spogliarello che scopre le sue forme burrose. Su uno yacht alza le braccia e si toglie il vestitino aderente color carne rimanendo con un bikini succinto che lascia poco all'immaginazione.

A dispetto dell'età, la carica erotica della Valeriona nazionale non ha subito danni. Maestra di seduzione, Valeria indossa un malizioso perizoma con una piccola frangia oro a sottolineare le abbondanti rotondità. La bomba sexy con le forme da pin up non si stanca di flirtare con l'obiettivo con giochi in cui si sveste lentamente, ammicca e porge le labbra carnose in un bacio a distanza con i fan. Quasi a mimare Marilyn Monroe. L'imitazione, però, rischia di scadere nella caricatura...