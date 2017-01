Sorelle Rodriguez, corpi da sogno sull'Isla

Intanto Stefano posa senza veli su Instagram

26/8/2013

foto Instagram

Sono talmente belle che a volte è difficile riconoscerle: per Belen e Cecilia Rodriguez sono gli ultimi giorni di vacanza. Per il clan dei Demartinez è ora di tornare in Italia per organizzare le nozze dell'anno. Gli ultimi scatti dall'Isla ritraggono le due sorelline in perfetta forma e uno stupefacente Stefano De Martino che posa senza veli su Instagram.

Sembra che tutti si vogliano godere ogni attimo che resta loro sull'Isla. Belen, tra manicaretti fatti in casa e coccole al piccolo Santiago, trova il tempo di posare in tutta la sua statuaria bellezza. Un costume intero che le fascia le curve, ma che lascia intravedere il seno, e un profilo che sembra disegnato: non ci sono dubbi, anche in abito bianco lascerà tutti senza fiato. Non sarà da meno però nemmeno la piccola Cecilia: ultime gite in barca con l'inseparabile Adelaide De Martino, il bikini cade sempre perfetto sulle forme. Anche lo sposo è in perfetta forma: addominali scolpiti, tatuaggi in bella vista e pose da divo, Stefano non vede l'ora di portare la sua Belen all'altare. Intanto, in esclusiva sull'Instagram di "Verissimo", sono uscite le foto delle partecipazioni al matrimonio.