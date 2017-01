Calcaterra, acrobazie sensuali al mare

La velina bionda si allena in riva al mare

26/8/2013

foto Instagram

Giulia Calcaterra si allena sul bagnasciuga. In attesa di rivederla sul bancone di Striscia, la velina bionda si mantiene in forma dedicandosi a pericolose acrobazie sul litorale della Sardegna. Bikini nero e corpo statuario, la Calcaterra mette in evidenza non solo una particolare agilità ma anche un perfetto lato B, incorniciato solo da un micro tanga. E l'attenzione si sposta subito lì.

Distesa in riva al mare, inaspettatamente sexy, mostra tutta la sua bellezza mentre è in vacanza con le amiche. Non solo allenamenti ma anche bagni, divertimento e scatti provocanti, dove mostra nel dettaglio tutte le sue doti. Uno scatto sul seno prosperoso, uno con la bocca a cuore e subito l'atmosfera si scalda: la giovane showgirl ha già capito come tenersi i suoi fan.