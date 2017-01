Canalis e Yespica insieme a Malibù

Relax in piscina e pose da sexy sirenette

26/8/2013

foto Instagram

Vacanze insieme per Aida Yespica ed Elisabetta Canalis. Eccole a Malibù a godersi il solleone della California. Aida, dopo un'intera estate dedicata alla famiglia, si è concessa un po' di giorni insieme alle amiche. Senza fidanzato né figlio intorno, la showgirl sfoggia un fisico perfetto in un bikini verde militare e posa ammiccante a bordo vasca. La Canalis, invece, pare aver dedicato quest'estate al divertimento.

Eli, infatti, tra feste, giri in barca e barbeque con gli amici ha trascorso gli ultimi mesi dandosi alla bella vita, stando attentissima a non alimentare in alcun modo i gossip che la vorrebbero fidanzata col comico Marcello Macchia, alias Maccio Capatonda. Insieme le due sembrano divertirsi parecchio, tra bagni in piscina ed uscite a Soho, le foto social le mostrano sorridenti e sensuali come non mai. Schiena contro schiena, in una posa che ricorda un po' le Charlie's Angels, mostrano i loro bikini mozzafiato e la loro abbronzatura perfetta. Sexy come non mai, formano una coppia da far perdere la testa: i californiani sono avvisati, Eli e Aida sono pronte per conquistarli.