Eva Longoria torna single e si mette a dieta

09:38 - Eva Longoria, l'indimenticata Gabrielle Solís del telefilm cult "Desperate Housewives", dopo aver lasciato l'imprenditore Ernesto Arguello riparte da zero. In tutti i sensi. L'attrice, infatti, deve aver commesso qualche peccato di gola di troppo per risollevarsi dalla fine della sua relazione durata quattro mesi, così ha deciso di allenarsi con corsa e bici tra le colline di Los Angeles per rimettersi in forma. Il punto debole? Le cosce...



Eva, dunque, ha subito chiamato un personal trainer per pianificare una dieta di attacco per tonificare le sue bellissime gambe che migliaia di telespettatori di tutto il mondo hanno potuto ammirare in molte puntate di "Desperate Housewives".



In realtà lo sport è anche un modo per la Longoria di incassare la delusione dopo la fine del rapporto con Ernesto Arguello. A tre anni dal divorzio dall'ex marito, il cestista francese Tony Parker, in tanti scommettevano sulla nuova coppia. Eva aveva anche conosciuto i genitori dell'imprenditore ma a quanto pare, affievolita la passione, le cose non sono andate per il verso giusto.