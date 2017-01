Cremaschi, palpatine hot dal suo Andrea

In acqua avvinghiati per lei è subito topless

24/8/2013

foto Olycom

Tra i due la passione è davvero alle stelle: Laura Cremaschi e Andrea Perrone non riescono a staccarsi l'uno dall'altra. Dopo Miami è la volta della Sardegna, ed eccoli avvinghiati che fanno il bagno insieme. Lei, gambe a cavalcioni su di lui, mostra ai fotografi un lato B da urlo coperto solo da un micro bikini rosa fluo. Lui, che pare gradire, la solleva proprio prendendola da lì.

Insieme da poco più di un anno, i due sono avvezzi alle coccole hot sul lungo mare. D'altronde, ad un corpo statuario come quello della ex Miss Padania è difficile resistere, perfino per uno abituato alle belle donne come Perone. Lei, maliziosa, lo bacia per poi togliersi il pezzo sopra del costume: il topless è servito. Il tempo di qualche scatto poi, prontamente, Andrea l'aiuta a rinfilarsi il costume... Certi dettagli è meglio tenerli nascosti!