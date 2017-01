Fanny Neguesha solitaria a bordo vasca

La modella in vacanza senza SuperMario

23/8/2013

foto Instagram

Il sospetto c'era già. Dopo le foto di Mario Balotelli in vacanza a Mykonos in compagnia degli amici, la domanda è sorta spontanea: "Che fine ha fatto Fanny Neguesha?". La modella belga ricompare su Instagram postando foto che la ritraggono tutta sola a bordo vasca. Non c'è nessun accenno a SuperMario, anche se il fatto che lei abbia cancellato tutte le foto da Twitter non fa ben sperare.

Dopo un periodo di assenza social, i primi scatti la immortalano bellissima ma pensierosa, mentre Balo sembra divertirsi senza alcuna remora in giro con gli amici. Con quel triangolo bianco che accentua ancora di più la sua splendida carnagione mulatta, Fanny è ancora più sensuale. Lo slip coi laccetti sottolinea le forme e lascia scoperto quel tatuaggio intrigante proprio lì, sopra il lato B. Se la fine della love-story con Balo diventerà ufficiale, per la modella non sarà certo difficile trovare un altro fidanzato...