Barbara d'Urso, debutto bombastico su Instagram

La conduttrice sfoggia il suo décolleté

23/8/2013

foto Instagram

Barbara d'Urso debutta su Instagram: dopo il blog, Facebook e Twitter, la conduttrice sbarca anche lì. Lei, abile comunicatrice, usa i social per parlare con i suoi moltissimi fan. Ecco allora le sue prime foto: dalla cena, alla serata con le amiche fino a quel bikini bombastico che lascia tutti senza fiato.

Corpo tonico grazie al pilates, dieta ferrea, forme burrose naturali e tanto allenamento quotidiano: ecco il segreto di un fisico sempre all'altezza delle aspettative. Nonostante non sia più giovanissima, la d'Urso rimane sempre bellissima, e quello scatto non fa altro che confermarlo. Super impegnata, tra poco ricomincia anche la diretta di Pomeriggio Cinque, non dimentica però le amiche del cuore, con le quali passa momenti di vero divertimento. Le foto la ritraggono spensierata e felice, una Barbara serena e pronta a buttarsi di nuovo a capofitto nel lavoro.