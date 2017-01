Victoria Silvstedt, sirenetta in Costa Azzurra

11:35 - Che sirenetta! Victoria Silvstedt con un bikini strimizito, che a malapena contiene le sue forme bombastiche, si rilassa in vacanza ad Antibes, in Costa Azzurra. La modella svedese esce agile dalla piscina, mostrando un lato B decisamente al top. Capelli biondissimi raccolti e occhiali da sole, Victoria incanta i paparazzi con le sue curve perfette.

Stilista di una nuova collezione di costumi, in questi giorni ha partecipato a molti eventi mondani. Foto social e cinguettii raccontano la sua vita all'insegna del divertimento e del relax, mentre si gode gli ultimi caldi estivi a sud della Francia. Nessun uomo al suo fianco, per lo meno non nei suoi scatti condivisi, ma chissà che non ci sia qualcuno a far battere il cuore alla bionda tutto pepe. Con quel corpo, è davvero un peccato essere single...