Le vip d'estate si mantengono in forma

Nemmeno al mare rinunciano all'allenamento

24/8/2013

foto Instagram

Bagni, sole, mare e... fitness! Le vip in vacanza non rinunciano all'allenamento perché si sa, basta un chilo di troppo e il bikini addosso non è più perfetto. Quindi spazio alla corsa, ai pesetti e anche agli sport alternativi. Come Fiammetta Cicogna e Federica Nargi che si danno all'equitazione, o Laura Torrisi, innamorata pazza del surf.

Bar Refaeli e Federica Fontana, invece, provano l'attrazione del momento, lo Stand Up Puddle, una variazione del surf dove non si affrontano le onde ma si rema, stando in piedi o in ginocchio sulla tavola. Allenamento più classico, da palestra, per Elisabetta Gregoraci, Maddalena Corvaglia e Giulia Calcaterra: per loro tapis roulant, manubri e materassino. Mentre Belen per i suoi addominali usa la palla, Elisabetta Canalis si dedica al Kravmaga e allo jogging da spiaggia. Qualunque sia la scelta, il risultato è garantito: a loro, il bikini, cade sempre perfetto.