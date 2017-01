Il lato B in versione estiva diventa sexy

La Galanti e quelle con il sedere perfetto

22/8/2013

foto Twitter

D'estate più che mai il lato B diventa importante! Immortalato da paparazzi e autoscatti, il derrière delle star è sempre più social-mente diffuso. Proprio per questo le showgirl si preoccupano di indossare il bikini adatto, quello che (s)copre al punto giusto la parte migliore del loro corpo, per poi servirla maliziose agli obiettivi delle fotocamere.

Alti, sodi, tonici e torniti, i sederi delle soubrette sono i protagonisti di un'estate davvero... hot! Il più ammiccante? Sicuramente quello di Claudia Galanti che riesce a renderlo ancora più sexy indossando dei micro-bikini da urlo. Si difendono bene anche Barbara Guerra, Laura Cremaschi e Cristina Buccino. Menzione d'onore a Ilary Blasi, Lola Ponce e Belen il cui lato B sembra non risentire delle gravidanze né del tempo che passa. Ultimo applauso a quello delle super sportive, come Elisabetta Gregoraci, Laura Torrisi ed Elisabetta Canalis, dimostrazioni viventi di come lo sport riesca a fare miracoli... scultorei.