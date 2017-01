Rosita Celentano, un fisico da pin-up

La figlia del Molleggiato in vacanza col fidanzato e papà

22/8/2013

foto Novella 2000

Un fisico da pin up, tutt'altro che "molle"ggiato, un lato B che sfida la forza di gravità e un décolletè sodo e generoso. Lei è Rosita Celentano, primogenita di Adriano e di Claudia Mori, in vacanza a Bordighera con il fidanzato e... il Molleggiato.

Nel buen retiro ligure dei genitori, il residence del Grand Hotel del Mare, la bella Celentanina prende il sole accanto al suo Federico Taticchi, videomaker con cui è fidanzata dal 2011 e con cui convive a Milano. Rosita sfoggia una linea perfetta, a 48 anni il suo lato B è sodo e scolpito e lo stesso vale per un décolleté di tutto rispetto. Di diritto nel clan del Molleggiato, in qualità di primogenita, la sexy figlia d'arte non ha proprio nulla di molleggiato nel suo fisico perfetto!