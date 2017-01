Scotti e Gerò, mostrano i loro lati più hot

E senza mutande prendono il largo

22/8/2013

foto Novella 2000

Gerry Scotti fa uno strip e resta coi gioiellini a nudo, Gerò, il compagno di Simona Ventura mostra le pallide natiche, che Simo non degna di uno sguardo, Alain Delon se la dorme con la mano sulle parti calde. Anche i maschietti vip in vacanza regalano siparietti hot...

Ad osare di più è l'audace conduttore Mediaset, che, in barca in Corsica con la compagna Gabriella Perino, offre ai paparazzi un vero e proprio show da... prima serata con tanto di strip tease, come mostra Settimanale Nuovo. Gerry, 57 anni, barba incolta, berretto calato sulla testa torna da una gita in gommone, e mentre sale sullo yacht, con non poca fatica, mette in mostra il suo lato B. Una volta in barca il conduttore rinfresca le parti bollenti con una doccettina dentro ai boxer, poi dà il meglio di sè, togliendosi anche il costume, restando nudo e mostrando il suo profilo migliore!



Sempre in barca Gian Gerolamo Carraro, detto Gerò, 47 anni, compagno di Simona Ventura cerca di attirare l'attenzione della sua bella offrendole una panoramica sul suo didietro in versione nature, come mostra Novella 2000. Simo però non pare interessata alla merce, e continua la sua pennica sdraiata sul ponte della barca. Gerò non è riuscito a stuzzicare le sue voglie erotiche e nemmeno Simo, una volta sveglia, sedere tonico e sodo all'insù, pare suscitare grandi passioni nel fidanzato. Insomma, i due, insieme dal 2010, hanno superato la fase "ormonale" e si godono il loro amore consolidato e solido senza troppi pensieri piccanti.



E la pace dei sensi par averla raggiunta anche l'ormai ex sex symbol del cinema francese Alain Delon, 77 anni. L'attore, decisamente appesantito e in versione pensionato in vacanza è insieme alla sua ex e madre dei suoi due figli Rosalie von Breemen, 30 anni più giovane di lui, che sfoggia un topless di tutto rispetto a cui Delon non pare proprio interessato. Lui preferisce un bel sonnellino, pancia all'aria e mano sulle parti intime. Non si sa mai!