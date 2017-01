Valeria Marini, sexy acrobazie in barca

La showgirl al mare in pose da ginnasta

22/8/2013

foto Instagram

Valeria Marini in vacanza tra Formentera e la Sardegna, dedica una giornata ai suoi fan. Sorridente, si fotografa in spiaggia circondata dai suoi ammiratori, con addosso un copricostume talmente sexy da ricordare un babydoll. Subito dopo si concede un giro in barca ed qui che Valeria stupisce tutti: acrobatica come mai prima d'ora, si diletta in pose da ginnasta dimostrando una notevole agilità.

Bikini dorato e corpo tonico, la Marini si diverte a provocare mostrando le sue curve mozzafiato. "Baci stellari" scrive, apostrofando i suoi fan, e su Twitter cinguetta promettente "Al mare ma con la mente già ai nuovi meravigliosi progetti per il prossimo anno lavorativo che inizierà subito con tante novità ". Che c'entri qualcosa con questa nuova svolta atletica?