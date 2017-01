Marcuzzi-Facchinetti, è di nuovo amore?

Sul social messaggi subliminari tra i due ma lei smentisce subito

22/8/2013

foto Instagram

Sembrava ci fosse un ritorno di fiamma ed invece.... Dopo il viaggio a Londra e i messaggi social, i più affezionati ci avevano quasi creduto, ma la smentita arriva direttamente dalla bella Alessia che su Facebook dice: "Il pezzo che ho citato sul mio Instagram "I need to know now... Can you love me again?" è tratto dalla canzone di John Newman... Mi piace molto e non ci sono doppi sensi :-) Un bacio a tutti!"

Certo è che questo viaggio fatto insieme ha riunito i due come ai vecchi tempi. Alla capitale inglese del resto sia la Marcuzzi, sia Facchinetti sono sempre stati molto legati e da Hyde Park Ale posta una foto su facebook che ritrae Mia con il suo papà accompagnata dal commento: "My #snipul with her daddy #loveofmylife", amore della mia vita. Insomma qualche indizio c'è, anche se solo social. I due hanno smentito fino a poche settimane fa un ritorno di fiamma, ma gli amici più cari sarebbero pronti a giurare che qualcosa si sta muovendo e la passione tra i due non si sia mai davvero spenta.



Ed è di nuovo al social che Francesco affida una bellissima riflessione sulle donne: "Oggi mentre facevo il mio solito giro in macchina con il mio pezzo del momento a palla nello stereo ho pensato quanto amo le donne. Sarà perché sono al mondo grazie alle donne, perché ho imparato ad amare, a soffrire, ad avere la forza per inseguire un sogno grazie all'universo femminile. Forse perché il momento più bello della mia vita è legato a una donna: MIA figlia... o magari perché il regalo più bello che io abbia mia ricevuto me lo ha fatto una donna. Vi guardo in quest'estate calda con non mai, mentre sorridete, ammiccate con imbarazzo, girate in macchina con i capelli al vento e io non posso fare a meno di amarvi. Bene, detto questo vado a mangiarmi una bella cotoletta. Ciao donne, se non fosse per voi...".



Nonostante le dichiarazioni di Alessia, i più romantici ancora ci sperano. Insieme erano una coppia perfetta, sorridente e felice. E chissà, che col tempo, i due non si riavvicinino davvero.