Alessandra Ambrosio, un angelo in spiaggia

La modella a Mykonos tra amore e amici

21/8/2013

foto Olycom

L'angelo di Victoria's Secret è in vacanza sulle spiagge di Mykonos. Fisico scolpito e bikini a triangolo per Alessandra Ambrosio, che non per niente è tra le modelle di intimo più sexy del momento. Tra una partita a racchettoni, un abbraccio al fidanzato Jamie Mazur e le foto decisamente provocanti con le amiche, la bella brasiliana non si risparmia, facendo sognare ancora di più i suoi ammiratori.

La marca stretta l'imprenditore californiano, non la perde mai di vista mentre lei, innamoratissima, lo ripaga con dolci coccole. I due insieme hanno avuto due splendidi bambini, Anja Louise e Noah Phoneix che non sono in vacanza con loro. La coppia, infatti, si sono concessi una piccola fuga d'amore, in compagnia degli amici più stretti, per potersi godere un po' di meritato relax.