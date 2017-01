Belen gambe sexy sotto il sole

Ultimi giorni di vacanze e poi il "sì"

21/8/2013

foto Instagram

Lunghe e sinuose sotto il solleone. Belen posta uno scatto intrigante e malizioso in cui non mostra il volto, ma solo le belle gambe abbronzate. Poi eccola in moto con Stefano per le strade di Sant Ferran a Formentera e in barca con gli amici. La vacanza sta per finire e l'altare è sempre più vicino.

Ultimi scatti dalla magica estate della showgirl argentina, che su Instagram nelle ultime settimane ha pubblicato un vero e proprio album di foto ricordo. Cartoline che la immortalano con Stefano e il piccolo Santiago, sereni, felici e innamorati. Belen è più bella che mai in un bikini rosso fuoco, le sue curve perfette sono un capolavoro di forma e sensualità. Ma l'estate sta per finire e le nozze dell'anno si avvicinano. Lo showbiz è in fermento e tutti aspettano di vedere la showgirl argentina in abito bianco al braccio del suo compagno. ormai non si parla d'altro.